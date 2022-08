El próximo jueves 18 de agosto se realizará la gala «Becario en Escena» en Colón

La Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Cultura y Educación, invita a los jóvenes de nuestra Ciudad a participar de la gala «Becario en Escena» que se llevará a cabo el próximo jueves 18 de agosto a las 17 hs. en la Casa del Bicentenario (Bvard. Gaillard 179). El encuentro de talentos es organizado por el Instituto Becario, dependiente del Gobierno de Entre Ríos en un trabajo mancomunado con el municipio.

Acerca del evento

La gala se realizará en formato presencial, con 3 jurados referentes de la Cultura. Habrá tres categorías: A (de 6 a 12 años), B (de 13 a 18 años) y C (de 19 a 25 años, cumplidos al 30 de junio de 2021). El máximo en la categoría grupal es de 6 integrantes.

Disciplinas

Se podrá presentar en escena, espectáculos vinculados a música (canto, instrumental, recitado, etc.), danzas (folclóricas, contemporáneas, clásicas, urbanas, entre otras) y expresiones libres (teatro, unipersonal, stand up, etc.). La organización del evento recuerda que no podrán competir aquellas disciplinas federadas en un deporte.

Habrá cuatro ganadores por final (uno por categoría) y tres menciones especiales en cada una de las disciplinas, independientemente de la categoría.

Desde el municipio, se les recuerda a los interesados en participar, que deberán leer el reglamento y completar la ficha de inscripción que figura en www.institutobecario.gov.ar, o inscribirse en la Casa del Bicentenario de Colón de lunes a viernes de 8:00 hs a 13:00 hs.