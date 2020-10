Empezaron a evaluar a los aspirantes a guardavidas de Colón

Luego de tres meses de cursada, los alumnos de la escuela municipal de guardavidas comenzaron a ser evaluados por el equipo de docentes. Serán en total 1100 horas de capacitación para la obtención del título provincial de «Formación Profesional Continua de Nivel Superior de Guardavidas» acorde a la Ley Nacional.

La escuela municipal es una subsede del ISCAE (Instituto Superior del Club Estudiantes de Paraná) mediante la cual se dicta la capacitación para la obtención del título. «Las libretas tendrán validez para el trabajo tanto en piletas como aguas abiertas, privadas o municipales» comentó el Director de Redes Comunitarias, Mariano García.

A su vez agregó: «Es una política municipal iniciada desde el primer día de la actual gestión, creemos que el desarrollo de los jóvenes es a través de la formación y de la búsqueda de empleo». Nicolás Chevallet es profesor en el área de Salvamento Aplicado, a cargo de la faz teórica para los guardavidas: «debe saber cómo es un río, el mar o una pileta, elementos a utilizar y la comunicación» explicó.

«Esta materia termina ahora, esperando con ansias hacer la práctica en el río, empezar a nadar, y la parte de entrenamiento en pileta» sostuvo. Y añadió: «La Escuela de Guardavidas es un año, aprovechamos el verano para entrenar». Irina y Cielo, dos de las alumnas que realizan la carrera, afirmaron por su parte: «El nivel es muy bueno, muy completas las clases» indicaron.

«El nivel del curso es muy bueno en comparación de otros que he hecho, los profes están muy capacitados y con muchas ganas de enseñar que eso es lo más importante y nosotros estamos para aprender». «Recomendamos que hagan el curso que es muy lindo, hay mucho por aprender, hacer y trabajar en playas de la ciudad y alrededores» afirmaron las alumnas.

Para finalizar dijeron: «Ahora falta la parte más motivadora que es la del agua, los rescates, de ver si a todos les gusta esto de ser guardavidas, no es algo fácil estar a cargo de personas, de una playa, tener un equipo y darse cuenta que no se trabaja solo, viene la parte de ver si se está preparado o no o prepararse para poder trabajar de la mejor manera» subrayaron.