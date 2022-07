Fue aprobada la Ordenanza para crear el Banco Municipal de Tierras de Colón

Una demanda de larga data por parte de distintos sectores de la Ciudad de Colón comienza a tomar forma gracias a una Ordenanza Municipal aprobada en la última sesión del Concejo Deliberante. A través de la misma se creará el Banco Municipal de Tierras de Colón, una iniciativa surgida a partir de un proyecto presentado por el bloque de concejales «Todos por Colón».

Según los establece la Ordenanza, este banco de tierras estará integrado por los inmuebles baldíos actualmente de propiedad municipal, tanto de origen público como privado, más aquellos que se reciban o adquieran en el futuro.

Pero también podrán incorporarse fracciones que actualmente integran el patrimonio municipal, donaciones, transferencias del estado tanto nacional como municipal o adquisiciones como así también a través de convenios urbanísticos, entre otros.

Los inmuebles que formen parte del Banco Municipal de Tierras serán destinados a la construcción de viviendas, espacios públicos de uso comunitario, espacios verdes o para uso educativo, social, cultural y deportivo o para uso industrial.

Esta Ordenanza responde a la imperiosa necesidad de contar con un registro actualizado de tierras, como asimismo de inmuebles para ser destinados a la construcción de viviendas o algún objetivo de interés general comunitario, señala el texto de la Ordenanza.

Según explican desde el bloque, con esta herramienta se atiende también a un sector de la sociedad que queda fuera de planes, servirá para dar contención a población de clase media que no pueden acceder a programas como el Procrear ni a créditos hipotecarios.

El Banco de Tierras será autosustentable, ya que con la venta de terrenos podrán comprarse lotes para que otras familias o parejas puedan acceder a los mismos.

«Veíamos la escasa o nula posibilidad de los vecinos de poder acceder a un terreno, o quienes acceden a uno no tienen los medios luego para construir» relata el presidente del Concejo Deliberante, Ramiro Favre, a raíz de la iniciativa presentada desde la Unión Cívica Radical cuando era concejal.

«Hoy pongámonos contentos de que se logró plasmar una Ordenanza importante para nuestra Ciudad de Colón, para nuestros vecinos, en un gran trabajo en equipo» afirmó.

En aquel momento, recuerda, «los créditos tampoco eran fáciles de conseguir, para nada accesibles, con muchos requisitos, montos altos en devolución y largos en el tiempo, en una palabra, los vecinos interesados, no podían calificar en líneas de

créditos» explicó Ramiro Favre.

Y agregó: «En concreto, la idea, era que con terrenos municipales disponibles y luego con los que se sumarán, por distintas formas, donaciones, permutas etc, se incrementarían las posibilidades de ofrecer el acceso al terreno, para ir aumentando la masa de tierra, siempre teniendo en cuenta la transparencia en todo su recorrido, por supuesto con determinados requisitos que ordenen estás cuestiones, por ejemplo, no tener vivienda, y las familias en primer lugar».

«Se contemplaba el crecimiento de nuestra ciudad, ya que, de poder acceder el municipio a nuevas tierras con mayores superficies, era importante contar con los servicios en cercanías y con posibilidades concretas de poder instalarlos».

«Para destacar hoy también, no menor fue el trabajo realizado por los concejales de ambos bloques que a través de aportes y consensos en comisiones, sumado el trabajo en conjunto con el Departamento Ejecutivo, distintas áreas, coordinaciones y secretarías de nuestro municipio, quienes asesoraron y pulieron detalles para presentar esta Ordenanza».