Fueron entregadas las Becas Deportivas Municipales 2023

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Colón dio a conocer los seleccionados para recibir las Becas con Proyección Deportiva de este año 2023.

La entrega de las carpetas se realizó este martes con la presencia de los becados y familiares.

El Intendente José Luis Walser encabezó el acto junto al director de Deportes Leonardo Hellmers, el coordinador de Deporte Comunitario Edgardo Luciani, representantes de la Comisión de Becas Deportivas, concejales y funcionarios.

El Presidente Municipal aprovechó la oportunidad para felicitar a la Comisión de Becas por su excelente trabajo en el apoyo a los jóvenes deportistas y sus familias, y manifestó su compromiso como Estado municipal para acompañar a aquellos que hacen esfuerzos en el deporte y la educación.

Destacó además la importancia de la familia en este proceso y reconoció la labor de los concejales en la aprobación de las becas durante varios meses al año.

«Estamos a disposición en la medida que podemos como Estado Municipal, el compromiso de nuestra gestión es acompañar a todos aquellos que hacen un esfuerzo, porque creemos en el mérito» señalo el Intendente de Colón.

También agradeció al Concejo Deliberante que mediante esta Ordenanza «Colón es la única ciudad que tiene una deportiva durante tantos meses del año con una ayuda que, si bien no nos soluciona los problemas económicos, ayuda» afirmó.

Y dijo, además: «De eso se trata, de que entre todos pongamos un poquitito para que nuestros jóvenes, nuestros gurises, triunfen en el deporte, pero sobre todo triunfen como personas, que es para lo que todos trabajamos».

Por su parte, Leonardo Hellmers, Director de Deportes del municipio agradeció a la comisión de becas por su labor justa y desinteresada, así como a la familia y al periodismo por su compromiso con el deporte. También resaltó la importancia de seguir trabajando en educación, deporte y familia.

Cabe destacar que en 2021 se aprobó la Ordenanza N° 48/2021 a través de la cual se otorgan dichas becas, cuyo objetivo es contar con un fondo permanente y que los deportistas cuenten con un aporte mensual para acompañar su desarrollo.

Una comisión asesora de becas, conformada por periodistas deportivos, vecinos vinculados al deporte, concejales y funcionarios es la encargada de la selección de los deportistas que presentaron carpetas para acceder a la beca.

Listado completo de becados

Cergneux Delfina – 18 años. Basquetbolista profesional del Club Tomás de Rocamora de la ciudad de Concepción del Uruguay en la categoría intermedia U-19 y jugadora profesional en la Liga Argentina Femenina, además de ser la primera colonense en participar en selecciones argentinas de básquet. En el 2022 participó en el Mundial de Hungría.

Roldán Cristián Martín – 22 años. Boxeador profesional representante del Team Nicolás Camino Boxing del Club Defensores. Categoría hasta 50,800 Kg (Mosca). 2019 – Campeón Entrerriano 52 Kg. 2021 – Elegido como mejor boxeador amateur de la provincia (Federación Entrerriana Box). 2022/23 – Realizó cuatro combates profesionales ganando 3 por ko.

González Marisa Jacquelin – 17 años. Atleta amateur representante de la escuela Municipal de Atletismo en Lanzamiento de Bala. 2021 – Nacional U18 Misiones (Medalla de Bronce), Nacional U20 Chaco (Medalla de Bronce), Provincial U20 Santa Fe (Medalla de Oro). – Formó parte de la preselección Nacional para los juegos ODESUR Rosario 2022. 2022 – Participó en el Campeonato Sudamericano en San Pablo (Brasil). 2023 – Nacional U18 Primer puesto.

Leyton Benjamín Morel Monroe – 18 años. Atleta amateur representante de la Escuela Municipal de Atletismo en Salto en Alto. 2022 – Segundo puesto Nacional en Chaco, obteniendo marca personal de 1,91mts en salto en alto. Participo en Torneo en Torneo Sudamericano en San Pablo (Brasil) obteniendo el 6ª Puesto.

Ortiz Marani Tania – 15 años. Taekwondista amateur cinturón negro PRIMER DAN (AEIT – Formación integral de taekwon-do) representante del Instituto de Taekwondo ITF Zona Oeste Colón, Profesor Anibal Salinas.

Alan Ezequiel Godoy – 19 años. Boxeador Amateur Categoría hasta 60 KG. Representante de la Escuela Nicolás Camino del Club Defensores, Profesor Cristian Baez. Convocado para formar parte de diferentes campus con la Selección Nacional Juvenil en diferentes puntos del país. Primero en el Ranking Provincial en su Categoría.

Castro Luciana Giannina – 15 años, jugadora de vóley amateur por el Club Social la Armonía, Categoría Sub 16 preseleccionada para la Selección Entrerriana. Participó durante el 2022 en la liga Provincial de Menores y Copas de Clubes en su categoría, como así también en Sub 18 y Primera División. Participó como refuerzo para el Club Social y Deportivo San José en el Torneo Abierto del Club Tala en San Francisco (Córdoba categoría Sub 18). Participa en el Plan de Capacitación de Talentos organizado por la Federación Argentina de Voley.

Manis Lucas – 18 años. Basquetbolista amateur representante del Club la Unión. En el 2022 logró el Ascenso Torneo Argentino integrando el plantel de Primera División, torneo en el cual actualmente está participando.

Saffer Benjamín Elías – 11 años. Jugador de bochas amateur representante del Club Unidos. 2021 – Subcampeón Provincial Categoría Sub-15. Octavo Puesto campeonato Nacional Sub 15. 2022- Fue elegido por el Periodismo Deportivo en los Premios Santos Justo y Pastor. 2023 – Participó en el Nacional en Morteros (Córdoba) Categoría Sub 15.

Catelotti Valentín – 15 años. Boxeador amateur representante del Team Barrios Box, Profesora Valeria Barrios. Realizó su debut en la Ciudad de Buenos Aires, en el Club Huracán, obteniendo el triunfo ante el púgil local, y dos combates en la Ciudad de Concordia con igual resultado.

Flor Maria Antonella – 15 años. Gimnasta amateur representante de la Escuela de Gimnasia Artística «Manos Libres» del Club Atlético Campito, Profesora Paola Magliulo. Participó en distintos torneos nacionales, siendo el último en el 2022 en la Ciudad de Rosario.

Martínez Brian – 15 años. Futbolista amateur representante del Club Atlético Huracán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participa en torneos de la divisiones juveniles organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Grosjean Julián – 17 años. Futbolista amateur forma parte de jugadores que conforman la 8va División del Fútbol Juvenil del Club Atlético Tigre, que participa de los torneos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Benítez Olivera Marilin Xiomara – 16 años. Jugadora de Hockey sobre césped amateur, representante del Club Social y Deportivo Ñapindá de Colón. Participa en el Plantel de Primera División del Torneo organizado por la Asociación de Hockey Centro Sur Entrerriano.

Para más información, dirigirse a la Oficina de la Dirección de Deportes (Lindera del Parque Quirós), o comunicarse al celular 3447 640735 o al correo areadeportescolon@gmail.com