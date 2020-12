Información importante para quien visite Pueblo Liebig esta temporada de verano

Mediante el decreto 113/2020 el Ejecutivo de la Municipalidad de Pueblo liebig ha resuelto algunas medidas.

Los turistas y visitantes que quieran pernoctar en la ciudad, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Registrarse previamente en la plataforma de la página web oficial de Pueblo Liebig (puebloliebig.gob.ar) con cuarenta y ocho (48) horas hábiles de anticipación al inicio de la estadía;

b) Tener el “Certificado Verano” instrumentada por el gobierno nacional. A dicho fin deberán registrarse y tramitar en la plataforma (aplicación) “CUIDAR” y/o la página webargentina.gob.ar/verano.

c) Acreditar reserva previa de alojamiento efectuada en un establecimiento habilitado por el Municipio, al momento de registrarse conforme el inciso a) –subiendo imagen de

la constancia de reserva y demás información complementaria-;

d) Contar con Obras Social, lo que se acreditará con el Comprobante de Empadronamiento de Obra Social (CODEM) y/o carnet de afiliado/a.-En caso que el/la turista no cuente con Obra Social, deberá contar con seguro para contingencias COVID-19 o seguro de asistencia al viajero, con cobertura de reembolso

de gastos de traslado a ciudad de origen para las personas que componen la unidad de viaje y reembolso de gastos por pruebas de diagnóstico de COVID-19.-

-DISPONER que el área de turismo gestione los trámites y/o registros de ingreso de turistas, requerir y registrar datos de ingresantes, evacuar consultas, y comunicar al Centro Operativo de Control de Ingreso el listado de turistas que pernocten en la localidad y se encuentren registrados conforme las pautas establecidas

en el Art. 3.-

Visita de Familiares y/o propietarios no residentes:

Registrarse previamente en la plataforma de la página web oficial de Pueblo Liebig (puebloliebig.gob.ar) con cuarenta y ocho (48) horas hábiles de anticipación al inicio de la estadía y/o registrarse mediante correo electrónico a la dirección: gobierno@puebloliebig.gob.ar, detallando la cantidad de pasajeros, la calidad en que ingresan a la ciudad (familiar, visitante de cortesía, propietario no residente, familiar de propietario no residente), los datos personales de cada uno (nombre completo y N° de DNI), el domicilio del alojamiento, los días de estadía y adjuntar toda la documentación que lo acredite. Dicha solicitud deberá realizarse mínimamente con cuarenta y ocho

(48) horas hábiles de anticipación al inicio de la estadía;

La “Constancia de Aprobación de Ingreso”, será remitida vía correo electrónico y deberá ser presentada en el control del acceso a la ciudad al momento de ingresar a la misma.

Te dejamos el formulario aquí : http://puebloliebig.gob.ar/formulario/