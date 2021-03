Informe de CARU: La inversión en el Dragado del Río Uruguay

En sus encuentros de fechas 2 de junio de 2010 en San Juan de Anchorena (Uruguay) y 28 de julio de 2010 en Olivos (Argentina), los presidentes de las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay incluyeron entre sus temas de Agenda, el Dragado del Río Uruguay. El día 16 de marzo de 2011, los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, encomendaron a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) las acciones que permitieran el Dragado del Río Uruguay, incluyendo: 1) Elaboración del Proyecto; 2) Dragado de Apertura y Profundización; 3) Mantenimiento del Dragado y 4) Balizamiento del Río Uruguay.

I – Elaboración del Proyecto – Período 2011 – 2014

En Marzo de 2011 se encomienda a la CARU la elaboración de un Proyecto de Dragado y Balizamiento entre los kilómetros 0 (Punta Gorda) y 187,1 (Puerto Concepción del Uruguay) a 23 pies de navegación (25 pies de profundidad) y entre los kilómetros 187,1 y 206,8 (Puerto de Paysandú) a 17 pies de navegación (19 pies de profundidad), que incluya aspectos técnicos, económicos y ambientales. Los Servicios de Consultoría fueron contratados a través del procedimiento de Licitación Pública Binacional Nº 01/11 y adjudicados al Consorcio integrado por las Sociedades Anónimas “EIH” y de Responsabilidad Limitada “INCOCIV”. Entre los meses de Julio de 2012 y Febrero de 2014, la Sociedad Anónima “EIH” y la Sociedad de Responsabilidad Limitada “INCOCIV” percibieron U$S 396.081,40.

II – Dragado de Profundización a cargo de Organismos Estatales – Período 2014 – 2015

El día 13 de Marzo de 2014, los Cancilleres de la Argentina y Uruguay instruyeron a la Comisión Administradora del Río Uruguay para que instrumente el desarrollo de la obra de Dragado y Balizamiento del Río Uruguay entre sus kilómetros 0 (Punta Gorda) y 187,1 (Puerto de Concepción del Uruguay) y entre los kilómetros 187,1 y 206,8 (Puerto de Paysandú).

Mediante Acuerdo suscripto el día 7 de Abril de 2015, la Dirección Nacional de Vías Navegables en Argentina y la Administración Nacional de Puertos del Uruguay asumieron el compromiso de su ejecución. En tales conceptos se abonaron:

– Administración Nacional de Puertos – (Uruguay): U$S 2.824.777,00

– Dirección Nacional de Vías Navegables – (Argentina): U$S 1.103.441,03

– Subtotal: U$S 3.928.218,03

III – Dragado de Fondos Duros, Apertura y Profundización – Período 2015-2018

A) Dragado de Fondos Duros – Período 2015-2017

El 26 de Noviembre de 2015, la CARU dispuso la contratación de los trabajos de Dragado de fondos duros en los pasos críticos “Montaña” (Km. 167 al 170,1) y “Casa Blanca” (Km, 196,6 al 200,3). La contratación se efectuó a través del procedimiento de Licitación Pública Internacional Nº 01/16. El día 22 de Septiembre de 2016, la CARU adjudica dichos trabajos a la empresa “Jan De Nul” (Bélgica).

Se abonaron:

– Trabajos de Dragado de fondos duros: U$S 11.517.298

– Trabajos adicionales de dragado: U$S 208.266

– Adquisición y colocación de nuevas boyas (Balizamiento): U$S 197.180

– Subtotal: U$S 11.922.744

B) Dragado de Apertura y Profundización – Período 2017 – 2018

El 10 de Julio de 2017, la CARU resolvió la “Contratación de trabajos de dragado de apertura, profundización y mantenimiento en el Río Uruguay entre el km. 0 (Punta Gorda) y 206,8 (Puerto de Paysandú), incluido el Canal de acceso al Puerto de Concepción del Uruguay”. La contratación se tramitó como Concurso de Precios Nº 09/17. El día 7 de Diciembre de 2017, la CARU adjudica la obra a la empresa “Jan De Nul” (Bélgica) por la suma de U$S 39.998,920; habiéndose suscripto el Contrato de Obra el 22 de Diciembre de 2017.

En Noviembre de 2018 finalizaron las obras de Dragado de Apertura y Profundización del Río Uruguay entre los kilómetros 0 y 187,1, incluyendo el Canal de acceso al Puerto de Concepción del Uruguay y entre los km. 187,1 y 206,8 (Puerto de Paysandú).

Se abonaron:

– Costo de la obra de Dragado: U$S 20.352.705,69

-Adquisición y colocación de nuevas boyas (Balizamiento): U$S 1.214.194

– Subtotal: U$S 21.566.899,69

IV) Mantenimiento de la Obra de Dragado – Período Marzo 2019 – Febrero 2022

El Mantenimiento del Dragado del Río Uruguay entre los kilómetros 0 (Punta Gorda) y 206,8 (Puerto de Paysandú) se encuentra adjudicado y contratado por un plazo de 36 meses, con fecha de inicio en Marzo de 2019 y de finalización contractual en Febrero de 2022. El valor del Mantenimiento del Dragado se estipuló contractualmente en la suma total de U$S 21.373.920, el que se abona a través de 36 cuotas de U$S 593.729 cada una de ellas.

Al mes de Febrero de 2021 se han abonado 22 de las 36 cuotas, a un costo total de U$S 11.755.656. La diferencia entre el monto mensual fijado (U$S 593.729) y el efectivamente abonado (U$S 534.348) se corresponde con el Fondo de Reparo establecido, el que se abonará en su totalidad al efectivizarse la última de las 36 cuotas.

Subtotal abonado a Febrero 2021 en concepto de Mantenimiento de Dragado: U$S 11.755.656

-SÍNTESIS PERÍODO 2010 A FEBRERO 2021 – APORTES DEL ESTADO ARGENTINO, URUGUAYO Y CARU

Tomando como fecha de inicio la de las Notas Reversales de las Repúblicas Oriental del Uruguay y Argentina del día 30 de Agosto de 2010 y el mes de Febrero de 2021, los Aportes del Estado Argentino, del Estado Uruguayo y la CARU han sido los siguientes:

1) Aportado por los Estados Parte (Argentina-Uruguay): U$S 34.691.557,65

2) Aportado por la Comisión Administradora del Río Uruguay: U$S 14.878.041,47

Total invertido en el Dragado del Río Uruguay (desde Agosto de 2010 a Febrero de 2021): U$S 49.569.599,12 (Cuarenta y nueve millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos noventa y nueve dólares estadounidenses con 12 centavos)