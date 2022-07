Jóvenes colonenses podrán postularse para becas culturales

El jueves 18 de agosto a las 17 en la Casa del Bicentenario de Colón tendrá lugar el evento «Becario en Escena» organizado en conjunto por el Instituto Becario del Gobierno de Entre Ríos y por la Municipalidad de Colón.

Este programa otorga una beca cultural a estudiantes entrerrianos que tengan un mínimo de tres años de residencia en la provincia, para su capacitación y desarrollo de aptitudes artísticas.

El concurso será por categorías y rubros

Categoría A: de 6 a 12 años.

Categoría B: de 13 a 18 años.

Categoría C: de 19 a 25 años cumplidos al 30 de junio de 2022.

Categoría Grupal (máximo 6 integrantes).

Las disciplinas que competirán entre sí son:

Música (canto, instrumental, recitado, etc.);

Danzas (folclóricas, contemporáneas, clásicas, urbanas, etc.)

Expresiones Libres (teatro, unipersonal, stand up y todo lo que tenga que ver con el arte escénico no incluido en las anteriores).

No podrán competir aquellas disciplinas federadas en un deporte.

Los interesados en participar deberán leer el reglamento y completar la ficha de inscripción que figuran en www.institutobecario.gov.ar