La Cámara de Turismo aseguró que la suba de casos se debe al descontrol de la juventud y no a la llegada de turistas

Desde la Cámara Entrerriana de Turismo manifestaron una señal de alarma “ante el crecimiento desmedido de casos de Covid-19 en el territorio entrerriano” y advirtieron que “los mismos obedecen a la conducta descontrolada de nuestra juventud, y no a la llegada del turismo, el cual cumple estrictamente todos los protocolos, a la vez que nos declaramos preocupados y temerosos de que, como única solución al problema, las autoridades provinciales restauren la cuarentena”.

“De acuerdo a los números dados a conocer por el Ministerio de Salud, y replicados por distintos medios de prensa, durante diciembre se mantuvo la escalada de casos, mientras que entre los últimos días de ese mes y los primeros de este se registró un crecimiento sostenido que pone en estado de alerta a toda la sociedad”, advirtieron desde la entidad.

Del mismo modo, “la información que nos llega de parte de medios y prestadores de distintos rincones de nuestra provincia desnuda un grave estado de descontrol en las actividades juveniles que, en muchos casos, sale de la esfera jurisdiccional de los municipios y compromete la del Gobierno provincial, en lugares virtualmente liberados que se han convertido en tierra de nadie”.

“Ante esta situación, incluso reconocida por algunas autoridades, trascendieron distintas medidas a tomar, tanto desde la Provincia como desde los municipios, apuntando a restaurar restricciones y, en algunos casos, se habla de una nueva cuarentena, y no ordenar la situación imponiendo la seguridad sanitaria pertinente”, cuestionaron.

En orden a todo esto, desde la CET entendieron que “por problemas ajenos a la actividad turística no es justo ni, mucho menos necesario volver atrás en la habilitación de las actividades económicas en general, y turísticas en particular, ya que todas estas vienen desarrollándose bajo estrictas normas de seguridad a partir de la aplicación de todos los protocolos recomendados. Hacer eso significaría el exterminio total de los prestadores que a duras penas sobrevivieron hasta ahora y condenaría a varias regiones a una crisis económica de muy difícil recuperación”.

“Muy por el contrario, creemos que la situación apremiante exige que el Estado entrerriano, de forma urgente, tome medidas de control real y concreto a través de las fuerzas de seguridad, de la Justicia, y de la cartera sanitaria para que se ordene definitivamente todo el territorio provincial, con las restricciones y penas necesarias para el caso”, sostuvieron desde la Cámara de Turismo.

“De no actuar así, lamentablemente, no solo se compromete la economía de miles y miles de familias, sino que, también se compromete el sistema de salud generando, inevitablemente, el colapso de ambos, con los costos que eso significa. La prioridad, hoy, es evitar el colapso”, concluyeron.

Fuente: APF Digital