La Municipalidad trabaja en proyectos conjuntos con Lalcec Colón

Lalcec Colón es una institución que lleva 41 años de labor en la sociedad colonense, brindando un servicio esencial a todo el Departamento con la misión de informar, detectar y dar los consejos necesarios para la prevención del cáncer. Recientemente y gracias a las ampliaciones en su sede, cuentan con cuatro consultorios, de los cuales dos de ellos son utilizados por el Hospital San Benjamín para la atención médica.

El Presidente Municipal José Luis Walser, en el marco del trabajo que se realiza junto a las instituciones locales, mantuvo una reunión de trabajo junto al Director de Redes Comunitarias Mariano García con la Comisión Directiva de Lalcec Colón.

José Luis Walser dijo al finalizar: «el trabajo que realizan muchas veces silencioso es muy importante para nosotros y queremos que sepan con lo que contamos, y la predisposición para ayudar en las necesidades que como toda institución tienen». Y agregó: «Nos comprometimos a seguir apoyándolos con algunas cuestiones más específicas que iremos materializando en el futuro».

Por su parte el Director de Redes Comunitarias señaló: «venimos haciendo reuniones periódicas, ahora nos interiorizamos junto al Intendente de los proyectos que ellos tienen y que estamos trabajando en conjunto como el tema del mamógrafo».

La Presidenta de la Institución Lidia Lazzeroni de Bizzotto expresó: «Uno de los principales temas fue que en todo el departamento Colón no hay un mamógrafo público para quien que no tiene una obra social y no puede llegar a abonar lo que vale el estudio, eso es de primera necesidad».

«Otra de las necesidades es una ginecóloga que la institución no puede conseguir, es fundamental para la detección del cáncer tanto de útero como de mamas» afirmó la Presidenta de Lalcec Colón.