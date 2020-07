De la mano de la presidente saliente, Paula Insani, Gustavo Velzi recibe el mando asumiendo el liderazgo del Rotary Club.

Llega Julio y un nuevo año Rotario comienza en nuestro Club. La rueda debe seguir girando y lo hace. De la mano de la presidente saliente, Paula Insani, Gustavo Velzi recibe el mando asumiendo el liderazgo de este club de amigos por el periodo que irá desde julio 2020 a julio 2021.

Mucho venimos trabajando desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad, habiéndonos abocado completamente a esta lucha, apoyando con recursos, redes, contactos y gestión al sistema sanitario. Sin embargo, eso no nos alcanza: no es nuestra intención mostrarnos satisfechos con todo lo que hemos concretado. No vamos a quedarnos quietos. La lucha continúa y nuestro Club está en muy buena forma.

Creemos firmemente que las acciones y las obras de servicio, pequeñas o grandes, crean oportunidades para las personas a quienes les brindamos respuestas, pero también para nosotros mismos.

La rueda sigue girando, siendo la amistad y el servicio, la energía que la impulsa, y el equipo de trabajo, el motor.

La pandemia nos atraviesa, nos impide abrazarnos, reunirnos, visitarnos, sin embargo, contamos con una gran aliada: la revolución digital y nos haremos de esa herramienta para seguir creciendo como Club; para estar más cerca de los socios y las socias, y más conectados con los demás clubes, dentro y fuera de las fronteras de nuestro país.

Nos comprometemos a sostener los eventos más convocantes, y ampliar la mirada para alcanzar una actuación con estrategias que integren la región en su conjunto.

No podemos olvidarnos de los jóvenes, posiblemente ellos sean los arquitectos de un Club más dinámico, más receptivo, más pujante; quienes contaran la experiencia de los que ya cruzamos esa línea.

Nuestra visión es amplia, nuestra lucha, incansable.

Y nuestra amistad y valores, los pilares que nos sostienen.

ACOMPAÑEMOS A ROTARY A ABRIR OPORTUNIDADES.