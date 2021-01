Los gastronómicos afirmaron que las nuevas restricciones son “un mazazo” para el sector

Lo dijo el secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra-Entre Ríos), Hugo Permayú, quien sostuvo que los locales gastronómicos no fueron los focos de contagios y apuntó contra la falta de control de las fiestas clandestinas.

Frente a la creciente preocupación por la suba de contagios de coronavirus registrados en los últimos días, el gobierno de Alberto Fernández restringirá la circulación de modo «uniforme» en todo el país, entre las 23 y las 6.

“Cuando recién el sector empezaba a resurgir de las cenizas, esta medida es un nuevo golpe y nos retrotrae al peor momento de la historia por el que ha atravesado nuestra actividad”, sostuvo el dirigente.

“Otra vez vemos restringida la posibilidad de acceder a una estabilidad económica relativa. Esto es un nuevo mazazo para el sector”, aseguró Permayú, quien espera que tal restricción no se extienda tanto en el tiempo.

“Los locales gastronómicos en general, pero sobre todo las cervecerías y bares -donde la gente suele quedarse hasta más tarde- van a sentir mucho el impacto”, advirtió.

Luego hizo hincapié en que la decisión es injusta porque el sector gastronómico no fue el que ocasionó el disparo de los contagios: “Estamos convencidos de que dentro de los establecimientos hoteleros y gastronómicos no hay ninguna clase de contagios porque se aplican todos los protocolos al extremo, tanto con el personal como con los clientes” Nuestra actividad no es la que generó los focos de contagio”.

En este marco atribuyó el crecimiento de casos “a la irresponsabilidad de mucha gente” y a “la falta de acción del Estado”.

“No se han controlado las fiestas clandestinas, que son focos infecciosos que después se terminan desparramando en toda la sociedad”, añadió en declaraciones a esta Agencia Hugo Permayú.

(APFDigital)