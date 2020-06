Los profesionales del Hospital San Benjamín difundieron un comunicado

Los Profesionales del Hospital San Benjamín, queremos comunicar a toda la sociedad nuestro compromiso y dedicación en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Desde hace varios meses nos estamos preparando, cada uno en forma particular y también desde lo institucional, para estar a la altura de las circunstancias y de ese modo poder brindar lo mejor en el puesto que nos tocara cubrir. Con responsabilidad, fuimos aprendiendo, informándonos, haciendo cursos on line y de a poco con idas y vueltas, acuerdos y desacuerdos, y aceptando la realidad de la salud pública que tenemos, llegamos a este momento crítico donde de un día para otro la realidad nos puso a prueba. Acá estamos JUNTOS poniendo lo que hay que poner, dando lo mejor, haciendo guardias, amaneciendo en nuestro Hospital y llegando a nuestros hogares cuando la mayoría de nuestras familias ya están durmiendo. El trabajo en equipo, el respeto, la dedicación, la tolerancia y la vocación es lo más preciado que tenemos. A nuestro esfuerzo, sumamos el trabajo incondicional de nuestros colegas de San José y Villa Elisa. Queremos destacar nuestro reconocimiento a Norma Hernández, directora del Hospital San Benjamín, quien desde el primer día asumió con total idoneidad y dedicación su trabajo haciendo todo lo que está a su alcance y más, para sortear este complicado momento que nos toca vivir. Sabido es que hemos tenido y tenemos nuestras diferencias respecto de otras cuestiones de salud pública referidas al Hospital, pero en esta instancia nos encuentra a TODOS JUNTOS con un único fin: VELAR POR LA SALUD DE TODA LA SOCIEDAD. No queremos dejar de mencionar que todo nuestro trabajo sería IMPOSIBLE sin la abnegada tarea de Enfermeras/os que están siempre con la mejor disposición cuidándonos y cuidando a los pacientes como si fuéramos parte de su familia. Creemos que esa es la palabra que hoy nos define: FAMILIA. Hoy Médicos, Bioquímicos, Enfermeros, Técnicos Radiólogos, Personal de Maestranza, Ambulancieros, Mucamas, Administrativos, todos y cada uno de los que trabajamos en el Hospital estamos dejando todo para salir de la mejor forma de esta pandemia. Necesitamos del compromiso, la responsabilidad y la colaboración de toda la sociedad, cumpliendo con el aislamiento y todos los protocolos de seguridad. DE ESTA SALIMOS TODOS JUNTOS con mucha fe y esperanza. TODO el Personal de la Salud los saludamos cálidamente. MUCHAS GRACIAS