Más de 80 familias de Colón ya pueden mensurar y escriturar su terreno y casa

Este lunes se hizo la entrega de las carpetas con la Ordenanza y la documentación correspondiente a las primeras 84 familias de Colón que podrán avanzar con la escrituración de sus terrenos a través del Programa Municipal «Soy Propietario». En un emotivo acto en Casa del Bicentenario, encabezado por el Intendente José Luis Walser, se entregaron las carpetas a las familias para que más de 900 vecinos de la Ciudad puedan acceder a planes de financiación mediante un convenio entre el Municipio y los Colegios de Escribanos y de Agrimensores.

Palabras del Intendente

El Intendente José Luis Walser hizo referencia a la entrega de carpetas, mencionando que «es un momento especial para nuestra gestión en particular, hoy cada uno de los que recibe la Ordenanza ya tienen donado por parte del estado municipal su terreno y van a ser propietarios».

«Esta es una excelente noticia para nosotros que trabajamos y para ustedes que esperaron tanto tiempo, que la política deje de tenerlos de rehenes, y a eso hay que celebrarlo, es un paso importante que hemos decidido dar y ustedes nos han acompañado, creyeron en nosotros, y de eso se trata, de generar confianza, de que cuando proponemos algo lo hagamos en conjunto, es nuestra forma de hacer las cosas», destacó el Intendente.

A su vez, indicó que «es importante celebrar también porque esto nos pone en un proceso de darle a cada uno lo que le corresponde y que no tengan que estar pidiendo, no tengan que estar con miedo de si van a tener o no su terreno».

«Estamos felices y orgullosos porque hemos comenzado a cumplir otro de los objetivos de nuestra gestión que era llevarle dignidad y hacer propietarios a los vecinos que hoy tienen la tenencia precaria de su terreno», subrayó el Intendente Walser sobre este Programa Municipal. «A dos meses de presentar el programa que nace de una decisión política pero además de un trabajo conjunto con el Colegio de Escribanos y el Colegio de Agrimensores para que la mensura y escritura sea a mitad del valor, y también con la colaboración del Concejo Deliberante, hoy 84 familias comienzan a ser propietarios para poder hacer su mensura y su escritura y pensar también en la tranquilidad para ellos, para su familia y para sus hijos».

José Luis Walser hizo hincapié en que «en esta primera etapa se cumple con la materialización de la donación al vecino y por supuesto que continuaremos para cubrir estas más de 900 familias que están en esta situación de precariedad porque ese es nuestro objetivo lo haremos en grupo, de manera paulatina queremos llegar a todos los vecinos para que puedan ser propietarios».

El testimonio de vecinos

«Estoy muy contenta, vivimos hace treinta años en el Plan Bis entre Paso de los Andes y Salta y hace 20 años que andamos atrás de esto, hasta que el viernes cuando nos llamaron para decirnos que estaban los papeles no podíamos creer», comenta una de las vecinas beneficiadas con este Programa Municipal.

Por su parte, otro de los vecinos comenta que «después de tantos años de espera esto es una tranquilidad, porque uno quiere tener lo propio, tenemos hijos en qué pensar».

«Estamos muy felices, esperamos este momento hace tiempo y ahora se dio, vamos a festejarlo a full es un regalo de Dios de Navidad y vamos a disfrutarlo en estas fiestas a pleno», indica una vecina que podrá avanzar con la escrituración de sus terrenos y esta confirmación llega en un momento muy importante del calendario.

Uno de los beneficiados por este Programa menciona que «ahora nos queda escriturar así que vamos a seguir los canales para poder tener nuestra casa, esto es algo muy importante que nos enorgullece a todos, muchísimas gracias al Municipio de Colón, esto nos pone muy contentos».

En alusión al cierre de año y la alegría que implica para su familia en esta época, una vecina subraya que «después de tanto tiempo esperando llegó, para pasar bien las fiestas de fin de año, hace mucho esperábamos esto y nos pone muy felices».

Una familia hace referencia a este beneficio diciendo que están «muy contentos, ya teníamos hecha la mensura y ahora vamos por la escritura que es lo que esperábamos, es muy importante porque el terreno y la casa es tuya».

Sobre este Programa Municipal

«Soy Propietario» es uno de los programas municipales más significativos para la gestión que preside el Intendente José Luis Walser, porque habla de devolverles la dignidad a los vecinos que hoy no pueden ser propietarios de la casa en que viven, del terreno el que tienen su casa.

Con este Programa de regularización dominial, se le dará la posibilidad a más de 900 familias de que puedan escriturar, tener el título de su casa, con todo lo que significa.

Esto les dará la posibilidad de tener el arraigo, la pertenencia de ese lugar donde están viviendo hoy, algunos desde hace muchos años con su familia, donde se están desarrollando, van a poder tener su título para poder proyectarse, o para poder pedir un crédito.

En este camino, la Municipalidad ha encontrado importantes colaboradores como lo son el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Escribanos, que dieron esta posibilidad, a través de la firma de un convenio, de que la escrituración y la mensura de estos lotes que los vecinos van a poder acceder con este programa, sea a mitad del valor y se podrá abonar en cuotas.