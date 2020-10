Personas con discapacidad aprobaron las rampas construidas en la plaza San Martín

Antes de culminar con los detalles finales de las nuevas rampas accesibles que forman parte de los trabajos de puesta en valor de la Plaza San Martín, personas con discapacidad probaron las mismas.

Fueron convocadas por la Municipalidad y el Área de Discapacidad, en el marco de las actividades organizadas por el «Mes de la Inclusión». Participó el Presidente Municipal, José Luis Walser, el Arquitecto Brian Da Silva de Obras Públicas e integrantes del Observatorio de Discapacidad de Colón, sobre cuyas recomendaciones seguirán trabajando desde Obras Públicas.

Margarita Guiot, mamá de Lucas Mattos, contó que fueron convocados para probar las rampas y dijo: «el mayor problema para personas con discapacidad motriz es el giro, en ambas rampas está perfecto, felicitaciones para quienes lo han hecho». También recomendó mejorar un pequeño desnivel entre el cordón y la calle, que fue comunicado al área de Obras Públicas de la Municipalidad.

Matías Biancardi que utiliza bastones para trasladarse dijo haber encontrado «Todo bien, tiene la medida justa, la baranda está bien, está buenísimo» comentó.

Cintia Rougier también probó las rampas en su silla de ruedas y dijo: «la verdad que esta posibilidad que tenemos las personas con discapacidad de tener un poquito más de libertad está bueno en cuanto a la accesibilidad que no es nada sencillo».

Me parece muy importante esto de las rampas, sobre todo en una zona céntrica, que podamos disfrutar las personas con discapacidad, tanto como las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad» explicó. «En la comunidad falta empatía, yo me encuentro mucho que los autos paran en las rampas, cuando saben que lo están haciendo mal». «Mi pregunta es: ¿te tiene que pasar algo a vos para entenderlo? No me parece» dijo Cintia.

Roberto Monzón en tanto, no vidente, dijo que las rampas «le resultaron muy cómodas para subir y bajar».

Empatía

La Coordinadora del Área de Discapacidad, Lorena Schlottauer, señaló: «Hoy hablamos mucho de empatía, si cada uno pudiera ponerse en el lugar del otro sería mucho más fácil esto de inclusión, que es eso, poder entender que todos somos iguales, que todos tenemos un lugar, con algunas capacidades diferentes, pero podemos compartir todos los espacios» afirmó.

El Observatorio

María Nielsen, coordinadora de Discapacidad de Colón, afirmó en tanto: «Vinimos a probar las rampas antes de que esté finalizada la obra para poder probar que sean accesibles y funcionales». «Desde el observatorio estuvimos informando sobre todo lo que se requiere para que una rampa sea accesible».

«estamos contentos con este encuentro, y que Colón sea cada vez más inclusivo». Y dijo para finalizar: «No son personas con dificultades, dificultades tenemos todos y todas, son personas con discapacidad que necesitan un apoyo para trasladarse, como las rampas para poder ingresar a la plaza» subrayó.