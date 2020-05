Programan para octubre una feria de carreras, profesiones y empleo

Días pasados se reunieron en la Casa del Bicentenario de Colón, tuvo lugar una reunión entre el área municipal de Empleo, representantes de estudiantes de PECU, el área joven, concejales y el área de cultura municipal.

Además de dialogar acerca de las distintas alternativas que existen para los jóvenes como el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, en la reunión trataron la futura feria de carreras programada para el mes de octubre.

Además de carreras y profesiones, se buscarán promocionar programas del ministerio de Trabajo y otras herramientas de inserción laboral.

«Empezamos a organizar lo que sería una actividad para octubre, pensando en la feria de carreras, profesiones y empleo joven» comentó Lina Bosch, coordinadora de Empleo y Producción, sobre la reunión de trabajo.

Y detalló en ese sentido: «Dados los cambios que ya conocemos de lo que ha pasado con todo esto del Covid-19, el impacto que tuvo en la parte educativa, en oficios, en el cambio económico y social de la ciudad de Colón, la idea es sumarle a las propuestas técnicas, profesiones, y un programa del Ministerio de Trabajo» explicó Lina Bosch.

La funcionaria también recordó: «Logramos afianzar en Colón la implementación del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, es un programa de empleo joven que propiciamos y queremos que tenga mayor incidencia y conocimiento en la población joven de Colón» sostuvo.

El encuentro con las distintas áreas municipales, PECU y concejales, tuvo como objetivo «armar una articulación de la escuela media y universidad no sólo ofreciendo carreras, sino también profesiones y posibilidad de empleo, para todos los jóvenes que no sólo van a pensar en irse a estudiar afuera, que por ahí no es tan posible, sino que también tengan oportunidades en Colón» subrayó Lina Bosch.