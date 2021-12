Pusieron en funcionamiento nueva iluminación Led sobre calle San Martín y transversales

El presidente de la Cafesg, Luis Benedetto, y el intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, inauguraron este jueves, la nueva iluminación con tecnología Led que el organismo provincial realizó sobre calle San Martín y sus transversales en la ciudad.

Con este acto, se dejó oficialmente en funcionamiento la obra de reconversión y optimización del alumbrado público en calles céntricas de la ciudad de Colón, que comprende la instalación de 82 luminarias de última tecnología LED sobre calle San Martín, una de las principales arterias de la ciudad balnearia, y sus transversales.

Benedetto, destacó “la importancia de una obra como ésta, ya casi comenzando la temporada estival, con todo el flujo turístico que se espera y la nueva experiencia de vida nocturna que la iluminación con este tipo de tecnología le brinda, primeramente a los vecinos de Colón, y por extensión a todos los que se acerquen a esta avenida de ahora en más”.

“Desde CAFESG -continuó el funcionario- renovamos cada día nuestro compromiso de seguir trabajando para la Región Salto Grande, porque es un mandato de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, y porque no entendemos a la política como otra cosa que no sea una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Además, el presidente de CAFESG destacó “el trabajo conjunto que hacemos con el intendente Walser, así como con cada intendente y presidente de comunas y juntas de gobierno, y también con los legisladores de cada departamento, para planificar y optimizar nuestros recursos ejecutando aquellas obras de infraestructura que más se necesiten en cada comunidad, pero también acercando otras herramientas de desarrollo y apoyo a emprendedores como el Microbanco de CAFESG, o el Fondo Multisectorial, capacitaciones y todo aquello que contribuya a la sostenibilidad y progreso de la región”.

Por último, Benedetto revalorizó “la importancia de CAFESG en toda la Región Salto Grande, que puede llevar a cada pueblo sus recursos, recursos que hoy no estarían sin la decisión política que tomó nuestro Gobernador de sostener el organismo cuando desde algunos sectores se pedía y se trabajaba presionando para su cierre, esa visión y esa decisión nos permite hoy prender estas luces en Colón, como las que ya prendimos este año en el acceso a La Clarita, o las que prenderemos pronto en el camino que une Pueblo Liebig con San José, ciudad esta última donde estamos terminando la obra de cordón cuneta y badenes en el barrio Loma Hermosa, cordón cuneta y badenes que también ya empezamos a hacer en Ubajay, y no quiero dejar pasar que este 16 de diciembre estaremos abriendo las ofertas para la obra de desagües pluviales del barrio Polideportivo Municipal de la ciudad de Villa Elisa; más todas las obras que podamos traer al Departamento de Colón”.

Por su parte, Walser luego de agradecer la presencia de las autoridades presentes que se acercaron hasta Colón, manifestó “para nosotros es un momento importante porque esta como otras obras que hemos gestionado y anunciado y hoy se ve concretado, tiene un valor especial para con los vecinos porque cuando se trabaja en conjunto, y acá hay una decisión de trabajar en conjunto por la comunidad de Colón, ya que hay una decisión dada por nuestro gobernador Gustavo Bordet, las cosas se concretan”.

“Quiero destacar la importancia de poder llevar confianza al vecino, cuando se anunció una obra y cuando al final se concreta, cambiándole la calidad de vida cómo lo va a hacer con los vecinos y con los comercios de estas arterias, en una de nuestras calles principales, hoy podemos celebrar que tenemos una iluminación de calidad de última tecnología, pero además con mucha seguridad y economía que es lo que necesitamos en estos tiempos” agrego Walser.

También estuvieron presentes en el acto de inauguración el senador provincial por el departamento Colón, Mauricio Santa Cruz, los vocales de CAFESG Eduardo Mozetic, Celeste Lorenz y Marcelo López, los intendentes de San José y Liebig, Gustavo Bastián y Julio Pintos respectivamente, y autoridades del gobierno local y vecinos de Colón.

La obra

La obra consistió en la reconversión y optimización del alumbrado público en calles céntricas de la ciudad de Colón, para lo cual se instalaron 82 nuevas luminarias.

El alumbrado se logró mediante la instalación de luminarias equipadas con diodos emisores de luz (LED), teniendo en cuenta su alto rendimiento luminoso, larga vida útil y su economía en el consumo de la energía eléctrica.

El tramo ejecutado está comprendido por calle San Martín entre Avenida Presidente Perón y Avenida Quirós (N), donde se colocaron 54 nuevas luminarias; y calles transversales desde General Paz hasta Lavalle, entre 12 de Abril y San Martín, con un total de 28 luminarias nuevas para este último trazado.

Aportes de CTM al Turismo de la Región

Así mismo, en su rol de Presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta, Benedetto hizo entrega de aportes para refulado de arena para playas a los intendentes de San José, Pueblo Liebig y Colón.

«Como el año pasado, a fin de colaborar y acompañar la actividad turística estamos haciendo estos aportes que permitirán asegurar una temporada estival exitosa como se registró el pasado verano» destacó Benedetto

Agregó, además: » Sabemos que el turismo es una fuente de empleo legítimo y y una actividad productiva muy valiosa para la provincia y el departamento Colón puntualmente. Ha sido una preocupación permanente del Gobierno Provincial en como fortalecer este sector, que se vio tan afectado por la pandemia, y que hoy, está mejorando su perspectiva y, como organismo que busca potenciar el desarrollo regional, queremos acompañar y aportar a la recuperación que se está percibiendo»