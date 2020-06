Raúl Marsó: «la relación con la municipalidad, Senasa, sindicatos, la provincia y hospitales se ha pulido muchísimo»

El Comité de Emergencia Productiva conformado recientemente en el Departamento Colón no pierde de vista la cuestión económica que deberán afrontar las firmas de la ciudad.

Mientras se trabaja desde el punto de vista sanitario en los detalles para la contención y la mitigación del coronavirus, el Comité de Emergencia Productiva conformado recientemente en el Departamento Colón y coordinado por el Intendente Gustavo Bastian no pierde de vista la cuestión económica que deberán afrontar las firmas de la ciudad. En esa línea Raúl Marsó, Presidente Las Camelias S.A. hizo referencia al contexto actual y analizó además los diferentes escenarios que nos atraviesan.

«Somos privilegiados de poder trabajar, al ser tomado lo nuestro como un sector esencial tenemos la posibilidad seguir produciendo; claro que están los riesgos propios de esta situación sobre algo desconocido, pero por otro lado mantener la empresa activa y que la gente tenga su trabajo y llegue a fin de mes y pueda cobrar es importantísimo», explicó Marso agregando que como industria productora avícola ya están acostumbrados a los aislamientos. «Todos los días funcionamos con aislamientos dentro de las fábricas, el aislamiento es una de las medidas que tenemos para que nuestras aves se mantengan sanas, es el hombre quien lleva las enfermedades, por eso tenemos protocolos hechos y las áreas más importantes de nuestra producción cumplen todas las medidas, por eso el aislamiento es parte de nuestro ADN para las acciones de trabajo».

Desde el punto de vista económico el referente de las Camelias manifestó que la mayor preocupación para el sector está en el comercio internacional: «lo que nos ha pegado es que la pandemia al ser mundial parte de nuestro negocio exportador se ha caído.

«Estamos mirando todos los días qué es lo que pasa en el mundo y cómo se resuelve la crisis para volver al funcionamiento normal y que nuestro producto sea necesario para el desarrollo»

«En el mercado interno, como somos uno de los aportantes de la proteína del plato de todos los días, se sigue manteniendo el consumo y no hemos tenido mayormente problemas», destacó y agregó: «es cierto que algunos proyectos se ven demorados, muchas cosas previstas para este año se han ido colgando pero la producción básica está activa».

Comité y protocolos

Asimismo el presidente de la firma local se refirió al Comité de Emergencia Productiva como un buen espacio para tener más tranquilidad y seguridad en las empresas frente al coronavirus. «Entendiendo que el problema es grave y va para grande, la conformación de este Comité y el trabajo en conjunto entre las empresas es algo positivo, hemos tomado todas las precauciones necesarias y nos sentimos muy bien de participar y de ver cómo se desarrolla».

«La relación que tenemos con la municipalidad, Senasa, sindicatos, el gobierno de la provincia y hospitales se ha pulido muchísimo y son de las cosas buenas que nos trajo la pandemia», manifestó.

Marso reflexionó conjuntamente sobre los debates sociales y económicos que se dispararon con la pandemia y remarcó: «me parece que deberíamos empoderar más a la gente de lo que tiene que hacer cada uno ante esta situación, llevamos 90 días realizamos un protocolo y a esta fecha todo el mundo debería tener un protocolo y estar listo para trabajar»

«El Estado hizo algo muy bien que es tomar las riendas. Primera semana se convoca, se toman medidas y me parece muy bien la firmeza, pero después de ahí me parece que nos enamoramos un poco de todo eso y no seguimos pensando en la manera para salir de esta crisis», opinó y añadió: «yo también estoy a favor de la distribución y la igualdad y lo que necesita la gente son oportunidades para hacerlo, por eso me parece que no hay que quedarse en la cuarentena y debemos ganar tiempo utilizándolo para ver de qué manera cada uno actúa para que rápidamente podamos salir de esto»

«Tenemos que usar el miedo de forma positiva» repasó, exteriorizado que además de lavarnos las manos y ser respetuosos con las medidas de higiene tenemos que ser responsables con cada acción.

Al finalizar el diálogo repasó: «esta situación nos ha provocado un cambio enorme en las comunicaciones entre nosotros, acá en la empresa funcionamos mucho entre plataformas y tecnología».

«Son tres meses que parecen cinco años. Nos demuestran que se podía vivir de otra manera a través de las telecomunicaciones que ya estaban pero no utilizamos asiduamente», concluyó.