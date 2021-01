Reparan la toma de agua para normalizar el servicio en Colón

La planta de agua de Colón se encuentra trabajando en forma reducida debido a una rotura de la toma nueva por lo cual se solicita a la población ser responsable en el consumo de agua potable hasta tanto se culminen con los trabajos de reparación.

Este inconveniente provocó que no se pueda potabilizar toda el agua necesaria para cubrir la demanda requerida en la Ciudad. Tampoco se encuentra en funcionamiento la planta compacta.

Se espera para este lunes que la empresa llegue con la bomba reparada «para tratar de poner en funciones lo antes posible ese sistema que nos asegura el caudal necesario para cubrir el suministro en la Ciudad» explicó el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Claudio Lara.

A lo que agregó: «Es fundamental que se cuide el agua, hay sectores donde no han notado la faltante y presión ha seguido normal, y en otros sectores hace días no tienen la presión suficiente para el llenado de los tanques».

«La empresa encargada de la ejecución de la planta compacta (la cual no ha sido recepcionada por el municipio, no está operativa y sólo se venía utilizando la toma nueva desde el río), realizó la extracción de la bomba que no estaba funcionando y tiene que hacer la reparación en la cañería producto del descalce de una válvula de antiretorno» dijo Claudio Lara.