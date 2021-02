Se acordaron protocolos ante empleados de establecimientos con síntomas

En la última reunión del Consejo Asesor de Turismo de Colón Co.A.Tur se había propuesto trabajar en protocolos de aislamiento para personal de prestaciones comerciales y de servicios.

En ese sentido el lunes tuvo lugar una reunión en la Secretaría de Turismo con la presencia de la Directora del Hospital San Benjamín Norma Hernández, las dos instituciones empresarias Centro Comercial y Asociación Hotelero-Gastronómica, y la titular del área de turismo Silvia Vallory con el objetivo de acordar un procedimiento ante casos de empleados con síntomas en los diferentes establecimientos comerciales y de servicios de la ciudad.

Se coincidió en establecer un procedimiento con dos acciones concretas, que permitan un desenvolvimiento más eficiente para casos mencionados en relación a los recursos humanos de los establecimientos que se detecten desde Salud Pública como incluidos en protocolos de aislamientos.

Por un lado la directora habilitó canal de comunicación directa del empleador con el profesional del equipo covid19 designado para seguimiento del caso. Esto significa que en caso que se considere necesario el empleador podrá comunicarse con el profesional del equipo de salud a los fines de conocer el estado de situación de su empleado, complementar la información sobre el lugar de trabajo, y acordar conjuntamente la posibilidad de reinserción laboral.

Cabe recordar que según lo estableciera el ministerio de salud el pasado 15 de enero, los casos de aislamiento por contacto estrecho, que no presenten síntomas a los 10 días, podrán incorporarse a sus respectivos puestos de trabajo con el compromiso de su parte y del empleador en hacer un riguroso monitoreo de síntomas.

Por otro lado y en consonancia al punto anterior, se le solicitó a las instituciones un listado de empresas con datos de contacto como otra herramienta para facilitar la información del lugar de trabajo de cada caso.

A la reunión se sumó Termas Colón, y no pudieron participar de la misma las instituciones sindicales invitadas que representan a empleados tanto de comercios de hotelería como de gastronomía.

En el encuentro se pudieron también compartir distintas instancias referenciando las activaciones de protocolos de actuación establecidos entre Salud Pública y Turismo no ya para casos de empleados de establecimientos prestadores de servicios sino con clientes turistas las cuales han tenido resolución adecuada en lo que va de la temporada.