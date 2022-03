Se anunciaron cambios en la Secretaría de Turismo y Cultura de Colón

Luego de haberse desempeñado al frente del Área de Turismo de la Ciudad de Colón durante seis períodos y de 35 años de trabajo ininterrumpido en la actividad, Silvia Vallory tomó la decisión de asesorar de forma externa al Municipio, y de acompañar la gestión de gobierno y al nuevo Secretario Federico Escher a partir del 1ª de abril.

Estos cambios fueron consensuados con el Intendente José Luis Walser y fue la propia funcionaria la que eligió dejar el cargo de Secretaria. Si bien hace más de un mes inició los trámites de la jubilación, continuó al frente de la Secretaría de Turismo y Cultura para ponerse al frente de la temporada de verano más exitosa de Colón donde pernoctaron 1 millón de personas.

Referente

José Luis Walser expresó: «Es un momento especial para nuestra gestión, para Colón y para Silvia Vallory que es nuestra guía y referente no solo de nuestra Ciudad sino de la provincia y es una referente turística en gran parte de la Argentina».

«En este proceso de la gestión pública y después de tantos años se hace a un lado de la Secretaría pero no deja turismo, no deja Colón y no deja su amor por su Comunidad y ese compromiso, un ejemplo de trayectoria, comenzó de empleada y se retira de la gestión en la temporada histórica que ha vivido Colón siendo Secretaria de Turismo» señaló el Intendente.

Y añadió además: «Es una elección de ella pero que tomamos en conjunto, va a seguir acompañando la gestión el rol de asesora, ayudando en este proceso, tiene la responsabilidad y el compromiso de que su legado quede en manos de alguien, para que Colón pueda continuar este trabajo que nos ha puesto en el lugar en el que estamos» subrayó José Luis Walser.

Elección

Silvia Vallory en tanto, dijo al término de una conferencia de prensa: «Finaliza una etapa que es el cumplimiento de ser Secretaria de Turismo y Cultura de la Ciudad pero es una continuidad y una apertura de posibilidades, en un proceso que empezó hace 35 años de actividad en el turismo y de compromiso con mi Comunidad».

«Es una elección, algo que acordamos con José Luis Walser y con quien será mi sucesor Federico Escher, yo elijo en este momento hacerlo desde otro lugar con una asesoría externa» señaló.

Y agregó: «Mi elección fue poder hacer una transición en este momento que me parece el más oportuno, después de una gran temporada en la Ciudad también donde hay tranquilidad, donde podemos pensar claramente, pasada prácticamente la pandemia».

Por último afirmó: «A mí no me define un cargo ni una función, pero sí me define el compromiso con mi Comunidad y con el Destino Colón» enfatizó Silvia Vallory.

Vocación de servicio

Quien asumirá las funciones de Secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher, señaló por su parte: «Silvia Vallory es una persona con muchísimo para transmitir desde la gestión profesional del turismo pero sobre todo como líder en el sentido de aportar valores que los guían».

«Ella es una persona que ha estado muy presente, tiene una vocación de servicio tremenda, entonces tenemos que tomar esos rasgos» indicó Escher.

«Quiero agradecerle a José Luis Walser por el compromiso y la convicción que él tiene, eso nos contagia, nos entusiasma, y en parte eso me permite asumir la propuesta que me hicieron».

Por último agregó: «Estoy abierto a conversar con las instituciones que hacen al turismo, abierto a recibir propuestas, a desarrollarlas para un destino que tiene que crecer para mejorar la calidad de vida de todos los colonenses» sostuvo Federico Escher.