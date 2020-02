Se disputó un encuentro de Beach Hockey en adhesión a la Artesanía

Colón fue sede el pasado fin de semana de un torneo de Five Hockey sobre la arena, organizado por la subcomisión de Hockey de Club Ñapindá junto a la Municipalidad, siete equipos participaron del primer torneo en adhesión a la Fiesta Nacional de la Artesanía: Esto no es coca papi (Villa Elisa), Corona Virus (Escobar), Panteras (Paysand, Uruguay), Mamarre (Gualeguaychú), Indecisos (Colón), Marginados (Colón) y El Rejunte (Colón). El primer puesto fue para el equipo de Gualeguaychú. El segundo lugar fue para el equipo de Villa Elisa «Esto no es coca papi», y el tercer puesto estuvo compartido por los equipos colonenses «Indecisos» y «El Rejunte».

Los goleadores del primer torneo de Hockey en la arena, que se disputó en una cancha especialmente preparada para el mismo en Balneario Inkier, fueron Leonel Frutos y Martina Gallop, ambos del equipo de Gualeguaychú.