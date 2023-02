Se entregó el auto 0KM de la 38º Fiesta Nacional de la Artesanía

La Municipalidad de Colón hizo efectiva la entrega del Toyota Yaris 0Km de cinco puertas, perteneciente al sorteo de la 38º Fiesta Nacional de la Artesanía.

El auto se exhibió durante los días de la Fiesta frente al edificio municipal (Plaza Washington), en la zona céntrica y en el predio del Parque Quirós, donde se vendió el bono.

El intendente José Luis Walser realizó la entrega del premio el cual fue recibido por Patricia González, oriunda de nuestra Ciudad, cuyo cupón fue el Nº 20.225.

“En el momento fue una alegría tremenda que iba aumentando a cada segundo. Cuando a uno le toca una alegría así, no cae. Fuimos atrás del Parque a sentarnos y escuchar el sorteo. Yo escuché que habían sacado el bono pero no sabía qué número tenía; cuando miro mi celular, veo que me llamaban y ahí me dijeron que gané el auto”, dijo la acreedora del cero kilómetro acompañada por su esposo al recibir las llaves de manos del Intendente.

El 2º premio fue para Alejandro Enriquez; se trata de una motocicleta 110CC cero kilómetro, con el número ganador fue el 8.115. El tercer premio fue para Ángel Frutos; Smart TV de 43 pulgadas, con el bono ganador n° 25.586.