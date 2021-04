Se exponen piezas del Museo de Malvinas de Colón

Hasta el jueves por la mañana en la Plaza Washington de Colón, Veteranos de la Guerra de Malvinas realizan una vigilia dialogando con los vecinos y exponiendo piezas del Museo de Malvinas «Zona Darwin». La presencia de ex combatientes en el lugar desde el miércoles por la mañana, generó que muchas personas se acerquen para escuchar sus vivencias en el conflicto armado para la recuperación de las Islas hace 39 años.

Desde cascos y vainas de los proyectiles utilizados en aquella época hasta réplica de los aviones de combate utilizados, y un listado con todos los soldados argentinos que participaron de la guerra, son algunos elementos que se pueden encontrar, como parte del Museo que lleva adelante el Veterano de Guerra Mario Vaucher. Emotivos momentos se viven con la visita de vecinos que inclusive realizan donaciones para el museo de elementos relacionados a la guerra. El Presidente Municipal José Luis Walser estuvo dialogando con ex Combatientes que acompañan al titular de la muestra, y calificó de «muy emotivo y caro a los sentimientos» el encuentro.

«Compartimos de la boca de ex Combatientes que estuvieron en las Islas Malvinas, defendiendo a nuestra patria, cuestiones muy emotivas, muy fuertes, en este lugarcito que hemos elegido para visualizar un poco todo lo que es la gesta de Malvinas a través del Museo que lleva adelante Mario Vaucher» señaló José Luis Walser.

Y agregó: «Cada vez que hablo con un ex combatiente se me eriza la piel y me quedo con cosas que ellos se repiten en cada uno, la pasión a flor de piel por la Patria, que se lo deja ver en cada palabra que dicen, y siempre nombran a Dios como su fortaleza en ese momento tan difícil». El Intendente de Colón dijo además: «Otro aspecto que veo, un aprendizaje para todos, es que ellos no viven todo lo que les pasó desde el odio, lo viven desde el amor y desde el compromiso por mantener viva la memoria de todos aquellos argentinos que quedaron en nuestras Islas Malvinas defendiendo la Patria» indicó José Luis Walser.

Mario Vaucher, Veterano de la Guerra de Malvinas y titular del Museo «Zona Darwin»afirmó: «Aprovechamos la invitación del Intendente José Luis Walser que tuvo esta inquietud y entre charla y charla fuimos puliendo esta pequeña muestra, partes importantes del Museo». «El lugar va a cumplir pronto diez años y hay vecinos que aún no saben que está, aquí les daremos información de nuestro Museo que funciona en Combatientes de Malvinas 188 entre Lavalle y 3 de Febrero».

Vaucher también reiteró la invitación al acto por el 2 de Abril en la plazoleta frente a la terminal de ómnibus el próximo viernes a las 9,30 horas. «Estaremos homenajeando a nuestros compañeros caídos en la guerra y en la post guerra».