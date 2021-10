Se lanza un nuevo premio provincial de adquisición para el sector de las artesanías

A través del decreto 2944, el gobernador Gustavo Bordet aprobó el Reglamento de la convocatoria al primer concurso Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2021. Se trata de un nuevo concurso que incentiva la producción y la calidad de las producciones artesanales.

De esta forma la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo y Mercado Provincial de Artesanías “Carlos Asiaín” convoca a artesanas y artesanos de la provincia a participar de este nuevo concurso provincial que tiene como objetivo contribuir a la difusión del patrimonio cultural revalorizando la creatividad, originalidad y calidad de las artesanías entrerrianas, a la vez de enriquecer el Patrimonio del Museo y del Gobierno Provincial mediante la incorporación de la obras premiadas.

Es de gran interés para la Secretaría de Cultura hacer posible y concretar premios provinciales de adquisición en todas las disciplinas artísticas. Como ya lo tienen las letras, las artes visuales y el dibujo, este año se suma un nuevo Premio Provincial para las Artesanías, lo que consolida el trabajo de los artistas entrerrianos, pone en valor sus obras e incentiva la producción. Además hace que el Estado Provincial cuente con un acervo patrimonial testimonio de la cultura entrerriana.

Podrán participar del premio provincial todas y todos los artesanos mayores de 18 años nativos/as o con una residencia mínima de cuatro años en la provincia de Entre Ríos previos a la fecha de la presente convocatoria.

El Reglamento del 1er. concurso “Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal” podrá descargarse en el siguiente link: https://docs.google.com/document/d/15MatacQE7rEqcPiFgt97X6Sx0x4m1MOB/edit o solicitarse a través del correo electrónico museoymercadodeartesanias.er@gmail.com

Con el objeto de facilitar la participación amplia e inclusiva desde todo el territorio provincial, la postulación de las obras será a través del envío de las solicitudes vía correo electrónico a concursoartesanias.er@gmail.com y se recibirán hasta las 23:59 del día 19 de noviembre del corriente año.

En esta primera convocatoria se otorgarán tres premios adquisición fijando la suma de $40.000 para el 1er. Premio, $30.000 para el 2do. Premio y $20.000 para el 3er Premio adquisición.

Este nuevo concurso en una iniciativa más de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y del Museo y Mercado Provincial de Artesanías “Carlos Asiaín” para revalorizar y reconocer el trabajo de artesanas y artesanos, quienes con sus manos van creando y resignificando los saberes ancestrales de los oficios artesanales construyendo en cada una de sus piezas la identidad cultural entrerriana.

Calendario

-Apertura de la convocatoria: 12/10

– Recepción de postulaciones: Desde el 15/10 al 19/11 inclusive.

-Selección y aceptación de piezas artesanales: El Jurado actuará a tal efecto los días 24 y 25/11

-Comunicación de las piezas artesanales seleccionadas: 26/11

– Recepción de las piezas artesanales seleccionadas: Desde el 29/11 al 10/12 inclusive ( de 8 a 12 hs).

(No se recibirán piezas los fines de semana, ni feriados. No se recibirán piezas que lleguen fuera de los plazos, días, horarios indicados y que no cumplan con lo establecido en el apartado “De la Recepción de Obras”)

– El Jurado se reunirá presencialmente los días 15 y 16/11 y dará a conocer sus decisiones el día 17/12

-Comunicación de los resultados de la Premiación: el resultado será dado a conocer y difundido adecuadamente a través de medios masivos de comunicación, redes sociales por parte de Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos: 18/12

-Acto de Premiación e Inauguración de la Exposición de las Piezas seleccionadas en el Museo Y Mercado Provincial de Artesanías: 20/12

-Exposición: Desde el martes 21/12 hasta el 28/1/2022