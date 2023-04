Se realizó la Caminata por el Día Internacional del Síndrome Down

Postergado a causa de la intensa lluvia de los últimos días, este martes se llevó a cabo una caminata en el marco del Día Internacional del Síndrome Down. Estuvo organizada por la Asociación Síndrome Down «No Me Olvides».

Participaron de la caminata Adcadis y Centro El Solar. Acompañaron además el Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad y la Dirección de Cultura y Educación del municipio.

Un numeroso grupo de personas partió desde Plaza Washington y se dirigió al Puerto de nuestra Ciudad. El cierre fue con música en vivo, a cargo del Coro de niños del CGE, Pablo Verón, Andrea Morel, Mariela Delaloye, Cacho Gauna, Pipo Debra y Hernán Paz. Hubo servicio de cantina y mesa dulce.