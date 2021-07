Sigue la vacunación en el CIC y el relevamiento en barrios de Colón

El martes como estaba previsto se aplicó en el CIC de El Ombú a cargo del equipo de salud municipal, la vacuna Sinopharm a personas que habían recibido la primera dosis antes del 1 de julio y que contaban con turnos previos. Los pacientes son citados por el Hospital San Benjamín que también provee las vacunas al equipo de salud de la Municipalidad de Colón.

Asimismo continúa el relevamiento que se está llevando a cabo por parte del Municipio para detectar a personas mayores de 40 años aptas para recibir la vacuna contra Covid-19 que recibieron una sola dosis o que por algún motivo aún no se han aplicado ninguna, ya sea porque cuentan con turnos y no fueron convocados o aún no se han inscripto.

Este abordaje se realiza en los barrios de las áreas programáticas de los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps). El relevamiento se realizó en el barrio Tiro, en San Francisco y continuará por el norte. Las primeras cuarenta personas relevadas ya fueron vacunadas en el CIC esta semana.