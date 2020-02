Siguen los controles sobre los alojamientos turísticos

En un trabajo coordinado entre la Secretaría de Turismo y Cultura, la Dirección de Ingresos Públicos y el Área de Habilitaciones Municipal, desde el lunes 16 de diciembre se realizan tareas de fiscalización de los alojamientos turísticos (cabañas, bungalows, departamentos, casas y similares). En las primeras cinco semanas, un total de 215 unidades destinadas a alojamiento turístico han regularizado su situación inscribiéndose en la Municipalidad.

«Se ha registrado un alto porcentaje de alojamientos que nunca habían estado inscripto, en tanto que otro gran número procedió a inscribirse en escalas superiores a las que se encontraban originariamente, también como consecuencia del accionar municipal, por el hecho de haberse detectado que las tarifas cobradas eran superiores a las declaradas al momento de realizar la inscripción» revelaron desde Turismo.

Los controles, que se realizan en la vía pública y por internet, continuarán durante toda la temporada estival y consisten en la detección de alojamientos no habilitados y habilitados pero que no exhiben en su frente la oblea vigente para la temporada 2019/2020 (color naranja) fijada por Decreto 0755/2019.

También se controla a los alojamientos cuyas tarifas declaradas son inferiores a las que cobran realmente, y a quienes no cumplen con los demás exigencias establecidas por el régimen legal vigente (Ordenanza 32/2016 y sus decretos reglamentarios): no exhibición en el interior de la unidad de la habilitación municipal, no contar con los pertinentes matafuegos, luces de emergencia, seguro de responsabilidad civil, certificado de electricidad, etc.

Además, se controla el cumplimiento de la Ordenanza 32/2016 y de sus decretos reglamentarios por parte de los centros de alojamientos turísticos, quienes deben trabajar con alojamientos habilitados por el municipio.

Todas estas actividades dan lugar cotidianamente a la confección de numerosas actas a quienes no cumplen con las obligaciones establecidas y la aplicación de sanciones.

El mensaje brindado a los turistas es de alquilar seguros, con la tranquilidad de estar respaldados por la Municipalidad de Colón.

También se insta a posicionar el alojamiento, publicitándolo en la página web oficial de Turismo www.colonturismo.tur.ar como «Alojamiento Seguro».

Por mayor información: Dirección De Ingresos Públicos, Urquiza 495, de lunes a viernes de 7 a 17. Teléfono (03447)426056 / 58.