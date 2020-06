Viernes 12/06: Comunicado del Hospital San Benjamín

En la fecha el Hospital informa a la población lo siguiente:

• El 11/6 se ha sumado 1 nuevo caso positivo de COVID 19 en el DEPARTAMENTO residente en la localidad de Colon, el resto de los estudios remitidos el 10/6 (4) arrojaron resultado NO DETECTABLE genoma viral.

• Consecuentemente el total de casos positivos a la fecha en el departamento son 20, y en la ciudad de Colon 17 los que se encuentran en aislamiento institucional en el Hospital San Benjamín, con buen estado general y a la fecha siguen correspondiendo a la categoría de casos leves, aunque se encuentran con seguimiento estricto ya que algunos de ellos presentan factores de riesgo.

• En la tarde noche de ayer se ha tomado 11 muestras para determinación de PCR en virtud de la definición de caso sospechoso sensibilizada propia de la fase de conglomerado- en ellas se incluyen controles de pacientes positivos internados.

• En el departamento Colon a la fecha se registran 3 pacientes con ALTA tras haber padecido infección por COVID 19 previo a los casos detectados el pasado miércoles.

• Se reitera a la población la importancia de: aislamiento domiciliario estricto, EVITAR compartir mate, vasos o utensillos de alimentos, EVITAR estrechar la mano y el beso como forma de saludo.

• SI UD TIENE FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD RESPIRATORIA, FALTA DE OLFATO O DE SENTIDO DEL GUSTO NO SE AUTOMEDIQUE NO PROSIGA SUS ACTIVIDADES LABORALES AUNQUE LAS MISMAS SEAN ESCENCIALES Y CONSULTE AL SISTEMA DE SALUD, AL 107 O A LA LINEA GRATUITA 0800-777 8476.

• SI TIENE DUDAS AL RESPECTO DE CONTACTOS CON PACIENTES COVID POSITIVOS CONSULTE A LA LINEA GRATUITA 0800-777 8476.

