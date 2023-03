Walser brindó su mensaje de apertura de sesiones del HCD

Este jueves 16 de marzo tuvo lugar el acto de apertura de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Colón del período 2023, con el mensaje del Presidente Municipal José Luis Walser.

Con la presencia del Vicepresidente Municipal Ramiro Favre, el secretario del cuerpo y la presencia de todos los concejales, el Intendente detalló las principales acciones de la gestión durante 2022 ante un auditorio de la Casa del Bicentenario con la presencia de vecinos, funcionarios y representantes de fuerzas de seguridad e instituciones locales. Estuvieron presentes además el senador Mauricio Santa Cruz y el intendente de Ubajay Marcelo Giménez.

José Luis Walser también anunció las principales obras que se iniciarán próximamente o que tendrán continuidad este año, como el convenio específico de la Cuenca Salta para que la empresa pueda comenzar la obra, el traslado de las lagunas de tratamiento cuyo llamado a licitación fue anunciado por el ministro Richard para el mes de julio y la continuidad de asfaltado en caliente con fondos propios, entre otras.

Comenzó su discurso resaltando la transparencia como eje de gestión del gobierno municipal «es lo que nos identifica y nos diferencia, es uno de los aspectos más importantes de nuestra gestión que nos ha permitido recuperar la confianza del vecino en lo público» afirmó el Intendente de Colón.

A lo largo de su mensaje, el Intendente destacó que esta transparencia y el ordenamiento de las cuentas municipales ha permitido lograr superávit y llevar a cabo obras con fondos propios del aporte de todos los vecinos.

También señaló que «claro está que aún hay mucho por hacer, pero sin dudas que Colón comenzó un camino de transformaciones que nos llena de orgullo, estamos haciendo las obras que históricamente se prometían y nunca se habían realizado» expresó.

Obras Públicas

El Intendente mencionó alguna de las obras con ayuda de nación y provincia, culminadas o en marcha como

Asfaltado de Ferrari primera etapa (concluida) y Boulevard Ferrari segunda etapa (comienza el asfaltado la semana que viene).

Iluminación led calle San Martin, (terminado y gestionado ante la CAFESG la segunda etapa para calle Bolívar y transversales)

CDI Centro de Desarrollo Infantil (Listo para inaugurar)

Recambio de cañería de asbesto cemento (en ejecución)

72 viviendas del programa reconstruir (en ejecución)

19 viviendas del programa Casa propia. (en construcción en barrio El Ombú y en barrio viviendas rurales.

Renabap: Una obra de más de 500 millones para la urbanización del tiro Sur (En ejecución).

Nueva Impulsión de agua hacia terminal: (A la firma de convenio específico en ENHOSA)

Traslado de lagunas de líquidos cloacales. (La Municipalidad adquirió los terrenos y provincia tiene el proyecto para audiencia pública y el compromiso de licitación en el mes de junio)

Cuenca Salta: (firmado el convenio específico, la empresa puede comenzar en las próximas semanas)

Con fondos propios

«Podemos decir con mucho orgullo que estamos haciendo obras importantes con recursos propios. El haber ordenado los números y ser criterioso con los recursos nos permitió y nos permitirá hacer obras con fondos municipales, en definitiva, con los recursos que aportan los vecinos. Podemos decir con satisfacción que hoy el colonense ve a donde van sus impuestos» dijo el Intendente de Colón.

Mencionó además las mejoras con fondos propios en la Planta Potabilizadora y en la red de agua potable, la inversión millonaria en cloacas a través de la cual se conectó a 84 nuevas familias al servicio, cordones cuneta ejecutados, enripiado y más de 1000 nomencladores identificatorios de calles colocados.

José Luis Walser destacó la revalorización de los espacios públicos, la remodelación integral de la Plaza Artigas, el caminador costero y las obras en el Parque Quirós como nueva iluminación en sector de juegos, sanitarios y vestuarios en el bajo tribunas, ampliación y modernización de cancha de básquet, entre otros.

Adelantó la concreción de un nuevo natatorio del parque Quirós junto al directorio de la Caja de Jubilaciones cuyo convenio es ingresado al Concejo Deliberante

Se licita la construcción del camino central del paseo Gaillard y la rotonda de Perón y Gaillard. Continuará el plan integral de enripiado hasta completar todas las calles. Nuevo circuito de iluminación LED en barrio norte con 68 nuevas columnas y la construcción de 50 cuadras de cordón cuneta en distintos barrios de la Ciudad.

El asfalto en caliente con fondos propios también tendrá su continuidad este año (Bv. González desde Ferrari hasta Urquiza y Sanguinetti desde Bolívar hasta Alberdi) que junto a cordones y red de agua superará los 100 millones de pesos, como así también la segunda etapa de asfaltado de Ferrari que empezará en los próximos días con fondos provinciales y municipales.

Resaltó además la creación de ámbitos de participación como el Consejo Asesor de Turismo Co.A.Tur., el Consejo Asesor de Patrimonio y el Ordenamiento Territorial con organismos técnicos, colegios e instituciones.

Al continuar con su discurso, José Luis Walser reveló que con el Programa Municipal «Soy Propietario» ya son 150 las familias que ya son propietarias de sus hogares y otras 50 están en trámites de mensura o escritura.

Por otro lado, dio a conocer que se pondrá en marcha el Banco de Tierras que posibilitará a familias de Colón acceder a la compra de terrenos municipales financiados.

Con respecto al Parque Industrial Mixto de Colón, adelantó que ya se cuenta con la Resolución de la provincia y se está culminando con la inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales. «Hemos generado un convenio con la familia Bonnín Hermanos y Colón cuenta por primera vez con un parque industrial de 84 hectáreas» mencionó.

En el detalle de su mensaje, el Intendente de Colón recordó la creación del Área Municipal de Educación para acompañar y fortalecer a las escuelas, que coordinado entre otras áreas atiende necesidades como refacciones, limpieza anual de depósitos de agua, pintura, corte de pasto y reparación de sanitarios.

Se refirió además al trabajo silencioso de las Áreas de Derecho, al programa Municipal de Accesibilidad y la incorporación al programa nacional AccesAr de Discapacidad.

En salud se invierten más de $6,5 millones en equipos de salud, profesionales, tratamientos y medicamentos.

En políticas deportivas resaltó la amplia oferta generada en el parque, playones y sedes barriales, las escuelas municipales y la creación de la beca deportiva municipal entre otras.

José Luis Walser recordó las consecuencias del fenómeno climático de julio de 2023 que afectó a más de 250 viviendas y la voladura de 80 techos, además de caída de árboles y postes con daños estimados en 200 millones de pesos. Gracias al gran trabajo de Defensa Civil en los días posteriores, y a recursos propios y algo de ayuda de provincia y nación se logró atender a los vecinos afectados.

Personal Municipal

«Recibimos la gestión con una planta de personal de 1200 empleados, de los cuales muchos cobraban un contrato sin venir a trabajar. Hoy contamos con 906 empleados, a quienes conocemos, sabemos dónde prestan servicios y que tareas tienen asignadas».

«En estos tres años de gestión hemos optimizado los recursos y no abandonaremos esa metodología. Los empleados que ya no están, se componen de jubilaciones, o personal que no cumplía con su trabajo y decidimos no renovar sus contratos».

«Estas correcciones nos han permitido mejorar el servicio, brindar mejores condiciones y revalorizar el trabajo de los empleados, la mayoría de ellos en un esquema de contrato precarizado que hemos decidido corregir paulatinamente para poder reconoces a empleados que hace 10 o 15 años que son contratados su condición formal de empleo».

«Hoy estoy enviando al concejo deliberante la ordenanza del nuevo estatuto del empleado municipal que venimos trabajando con ambos gremios y que contempla la regularización de estas situaciones y la incorporación de muchas herramientas que buscan mejorar el servicio que prestan los empleados y establecer reglas claras para corregir los incumplimientos».

Esperanza

Sobre el final, el Intendente dijo: «quiero compartir con ustedes la alegría, el orgullo y la esperanza que me genera este tiempo de gestión. Estoy feliz porque hemos realizado mucho y lo hemos hecho con responsabilidad y con pasión, como trabajan aquellos que aman lo que hacen. Movidos por el bien común y el objetivo de construir juntos esta hermosa ciudad» resaltó.

«Aún queda mucho por hacer, nuestro compromiso permanece intacto y nuestras ganas están renovadas, juntos hemos construido un camino de desarrollo para nuestra comunidad, hemos transformado nuestra ciudad en un lugar mejor y nos proyectamos hacia un futuro lleno de esperanzas» puntualizó.

