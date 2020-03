Walser inauguró las sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Colón

Habiendo encontrado una situación apremiante al asumir la nueva gestión de gobierno, declarando la Emergencia Económica, Social y Ambiental de la ciudad, el Intendente de la ciudad de Colón José Luis Walser, abrió el miércoles por la noche el período de Sesiones Ordinarias 2020 del Concejo Deliberante. Con deudas millonarias y falta de recursos desde herramientas hasta materiales, la Municipalidad puso en marcha un plan para cumplir con los servicios y dejar a la ciudad en condiciones para el inicio de la temporada de verano.

Luego del izamiento de la Bandera Argentina a cargo de dos concejales mujeres, se hizo un minuto de silencio por todas las mujeres víctimas de femicidio.

«Asumimos sin dinero para afrontar el pago de los sueldos, padecimos el vaciamiento deliberado de las cuentas municipales, el 2 de diciembre teníamos en cuenta 31 millones de pesos y el día que asumí solo había 5 millones» comenzó diciendo Walser.

Y continuó explicando: «En una semana se gastó la suma exorbitante de 26 millones de pesos, en ese momento necesitábamos 48 millones de pesos para pagar sueldos y aguinaldo, además de 22 millones de pesos más que se deben a proveedores del municipio y que aún debemos, maquinarias y otros recursos» indicó.

El intendente de Colón también expresó en el inicio de su discurso que «hemos trabajado sin pausa en el reordenamiento del borde costero y playas de la ciudad, fijamos pautas para la correcta administración de los espacios públicos, realizamos un censo y registración de los vendedores ambulantes, puestos y paradores de playa».

En otro tramo de su mensaje, Walser se refirió también al agua potable y dijo: «Luego de varias temporadas, hemos logrado dotar de un suministro de agua potable constante, sin cortes ni inconvenientes mayores a pesar de las altas temperaturas, bajo régimen de lluvia y cantidad de visitantes que tuvo la ciudad esta temporada» sostuvo.

«Este hecho pareciera pasar inadvertido, pero debemos recordar las temporadas en que los colonenses debían esperar su turno para que la cisterna municipal o bomberos acudiera a recargar los tanques tanto de casas de familia como de alojamientos turísticos y prestadores gastronómicos» señaló.

«Trabajamos en el mejoramiento y dignidad del Barrio San Francisco, estamos haciendo lo que otros gobiernos deberían haber hecho hace mucho tiempo, de acuerdo a los principios que dicen sostener» afirmó el Intendente. A lo que añadió: La realidad del Barrio San Francisco es insostenible y la necesidad de dar respuestas es urgente».

«Los equipos técnicos han desarrollado un proyecto de mitigación del impacto ambiental en el basural a cielo abierto, hoy se está reconvirtiendo a un sistema de relleno controlado, en estos días se están llevando acciones planificadas con fondos totalmente municipales»

Luego de detallar las acciones de cada área municipal durante los primeros días de gobierno, el Intendente adelantó gestiones que se llevan a cabo ante la provincia y la nación para obras para la ciudad como red de agua o mitigación en el basural y piletas de tratamiento de residuos cloacales, entre otras.

Para el final de su mensaje, José Luis Walser resaltó: «Es gratificante ver los avances que hemos tenido y la cantidad de acciones que hemos llevado adelante, incluso ante la adversidad en la que hemos tenido que trabajar, pero aún así, no puedo dejar de mostrar con toda franqueza mi pesar por todo lo que aún no hemos podido hacer».

También expresó: «Sentí impotencia, enojo, bronca de encontrarme limitado para poder cumplir con los compromisos que asumí con cada uno de los colonenses, la verdad es que transité con enfado buena parte de este período, no me quiero quedar sin decir esto, duele mucho no poder responder eficientemente a los reclamos que recibo todos los días».

«Sé de las urgencias y de lo importante que es para cada vecino que el municipio les dé respuestas. Sé que el vecino de Colón lleva mucho tiempo postergado en sus reclamos, que lleva mucho tiempo esperando respuestas».

«Tuvimos que empezar de cero, y tengo en este preciso momento la certeza de que terminamos con una etapa y que tuvimos la capacidad de respuesta necesaria para cumplir con los objetivos inicialmente planteados».

«Esta etapa que, admito, ha sido una etapa de emergencia y de zozobra, me permite ver con toda claridad que tenemos todo lo que se necesita para poner de pie este municipio y hacer de Colón la ciudad que queremos»

Para cerrar su discurso Walser afirmó: «Tengo la convicción y la voluntad suficiente para ir para adelante sin pausa y sin miedo, la crítica nos ayuda, pero mucho más nos ayuda que aprendamos a caminar juntos» puntualizó el intendente de Colón.